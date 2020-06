Lijst van (basis)spelers wordt erg kort voor OHL en Antwerp

Die schaarste is veel minder een probleem voor Beerschot en Club Brugge. Bekerfinalist Club Brugge zou op dit moment enkel huurlingen Tau en Diagne moeten missen. Beerschot, dat altijd gezegd heeft dat nieuwe spelers mogen aantrekken voor de promotiefinale een vorm van competitievervalsing is, zou enkel Seigers en Aloé moeten missen.

OHL houdt amper 12 spelers over op die manier. Alles wordt nog moeilijker gemaakt door clausules. Verschillende van de 12 spelers met een aflopend contract hebben een clausule waardoor het contract automatisch verlengd wordt bij promotie. Wie was er eerst, de kip of het ei?

Antwerp zou geen vervanger(s) mogen halen voor sterkhouders als Bolat, Hoedt en mogelijks ook voor Mbokani en Defour. Het zou ook de 20-jarige Davor Matijas moeten laten debuteren in doel, want niet alleen Bolat, maar ook reservedoelmannen Teunckens en De Winter hebben na 30.06.2020 geen contract meer.

Concreet betekent dat dat elke speler wiens contract 30.06.2020 als einddatum heeft, niet zal mogen spelen in de twee finales in augustus. En bij zowel Antwerp als OHL zijn dat nogal wat spelers (zie kader).

Wachten op het BAS en de FIFA/UEFA

Dat Antwerp en OHL eerst alle documenten goed willen bestuderen, is logisch in tijden van juridische steekspelen.

OHL en Antwerp gingen op 15 mei akkoord met een reeks voorstellen van de Pro League. Een van de punten op tafel was dat de Pro League zou zorgen dat de bond het reglement zou veranderen, waardoor nieuwe spelers zouden kunnen spelen in de diverse finales.

De FIFA haalt die redenering onderuit en dus hebben Antwerp en OHL reden om te klagen over de stemming van 15 mei. Om een eigen voorstel te doen op de vergadering van de Pro League nu vrijdag is het volgens de statuten te laat.

De clubs wachten ook nog op de uitspraak van het BAS in de klacht van Waasland-Beveren. Krijgt die club gelijk dan worden alle beslissingen van 15 mei ongedaan gemaakt en moet de discussie helemaal opnieuw gebeuren.

Een andere oplossing voor Antwerp en OHL is de CAO (collectieve arbeidsovereenkomst) voor voetballers in België aan te passen. Anders dan bijvoorbeeld in Engeland kunnen clubs hier spelers geen contractverlenging voor een of twee maanden aanbieden. Antwerp hoopt op een aanbeveling van de UEFA of de FIFA als aanzet om de CAO in deze uitzonderlijke tijden aan te passen.