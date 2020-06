Jonge motorcrosskampioen Jorge Prado breekt sleutelbeen in Olmen

Jorde Prado is gisteren op training in ons land in het mulle zand van Olmen blijven hangen. De Spaanse crosser verkeek zich in een bocht op een andere crosser en brak zijn sleutelbeen.

Dokter Claes nam hem snel onder handen in het ziekenhuis van Herentals. Prado moet nu enkele weken revalideren.

Het WK motorcross hervat in principe begin augustus met de GP van Rusland. Na de eerste twee manches begin maart in Groot-Brittannië en Nederland werd het kampioenschap stilgelegd vanwege de coronacrisis. Prado werd 10e in Matterley Basin en 9e in Valkenswaard.