Heleen Jaques keert terug naar België: “Misschien is dit mijn laatste seizoen”

“Een week geleden zijn we teruggekeerd naar Italië om mijn appartement leeg te maken. Mijn contract liep er eind mei af en de competitie is intussen stopgezet. Alles is daar nu afgerond.”

“Wat ik zonder corona gedaan zou hebben? Ik denk dat ik dan wel in Italië zou zijn gebleven. Je zit dan in de flow en je staat er minder bij stil. Nu was ik thuis bij mijn partner en dan geniet je weer van andere dingen. Ik heb alles gezien wat ik moest zien in het buitenland. De honger is gestild.”

“In deze coronatijden heb je veel tijd om na te denken”, legt Heleen Jaques haar terugkeer naar ons land uit. “Stel dat deze tijden blijven duren: wat doe ik dan na het voetbal? Dit is misschien het ideale moment om terug te keren en om ook al stappen te zetten richting je job of je carrière na het voetbal.”

"We hebben veel potentieel bij Gent”

In Gent wacht Heleen Jaques nu een nieuwe uitdaging. “Veel mensen denken dat ik van de ene ploeg naar de andere hop, maar ik ga graag een uitdaging aan en probeer veel op te steken van elke ploeg”, zegt de ex-speelster van onder meer Anderlecht en Club Brugge.

“Gent is misschien een underdog, want er zijn veel speelsters vertrokken, maar er komen ook jonge talenten. Het is een leuke groep en ik wil mijn ervaring delen. We hebben sowieso veel potentieel.”

“Het schrikt me niet af dat Gent misschien moet bouwen. Deze ploeg heeft ook genoeg kwaliteiten om een sterkhouder te worden. Iedereen is vervangbaar, zegt men altijd. En dat klopt ergens wel.”

“Bouwen aan iets nieuws is een beetje de visie van AA Gent. En ik ga naar geen enkele ploeg waar geen ambitie is.”

“We moeten sowieso uitgaan van het allerhoogste. Of dat haalbaar is, dat weten we niet. Maar we moeten er naar streven. Zelf bekijk ik het wel seizoen per seizoen. Het kan zijn dat dit mijn laatste jaar wordt.”