Euvrard na ontslag bij OHL: "Foute perceptie dat Vercauteren en niet ik de trainer was"

“Ik stond voortdurend in contact met technisch directeur Wim Decorte in verband met het doorontwikkelen van de spelerskern. Ik heb tot en met maandagavond het volgende seizoen voorbereid zoals ik dat normaal zou doen en uiteindelijk ook zoals het hoort. Ik laat geen chaos achter en dat vind ik zeer belangrijk.”

Euvrard werkte tijdens de coronacrisis voort met het oog op de promotiematch en de uitbouw naar volgend seizoen. Vele spelers waren gehuurd en dus moest OHL, ongeacht of het in 1A of 1B zou uitkomen, een nieuwe ploeg samenstellen.

"Er is vaak weinig geduld met jonge coaches"

Euvrard kwam in februari 2019 samen met sportief adviseur Frank Vercauteren naar OHL en behoedde de club vorig seizoen voor degradatie. Dit seizoen won hij de 1e periode waardoor OHL in november al zeker was van de promotiefinale. Wordt hij dan nu afgerekend op de mindere 2e periode?

"Ook voor mij beantwoordde het eindresultaat in de 2e periode niet aan de verwachtingen en die analyse ga ik niet uit de weg. Maar het proces moet ook gerespecteerd worden en dat gaat niet altijd zomaar steil omhoog."

“Als je ziet dat we een evolutie hebben gemaakt van laatste in de stand in februari 2019 naar winst in de 1e periode, 1e plaats in de 2e periode na 11 van de 14 speeldagen en dus ook 1e in het algemeen klassement na 25 van de 28 speeldagen, dan kun je niet ontevreden zijn met die ontwikkeling. De concurrentie in 1B is enorm.”

"We waren veel dichter bij succes dan de perceptie vandaag weergeeft en we hadden naar mijn mening dat traject gewoon moeten voortzetten. Maar er is vaak weinig geduld en als jonge coach ontbreekt je soms de credibiliteit om het vertrouwen te behouden."