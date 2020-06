Een frame winnen met amper 12 punten? Het gebeurt zelden in het snooker, maar Mark Joyce is er op de Championship League Snooker toch in geslaagd. Met veel hulp van Luca Brecel: onze landgenoot miste een open rode bal drie keer op rij. En dan zijn de regels onverbiddelijk: einde frame. "De blunder van het toernooi", schreef de organisatie op Twitter.