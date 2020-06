De KAA Gent Ladies halen Heleen Jaques terug naar ons land

Voor Jaques naar het buitenland trok, verdedigde ze in ons land al de kleuren van Anderlecht en Club Brugge.

Heleen Jaques heeft de voorbije jaren in Italië voor Fiorentina en Sassuolo gevoetbald. Nu maakt de Red Flame haar rentree in ons land bij de vrouwen van Gent: de KAA Gent Ladies.

Peter Balette voorgesteld als technisch directeur

Vandaag is ook Peter Balette voorgesteld als nieuwe technisch directeur. Dat Balette de pet van assistent zou inruilen voor technisch directeur was al even bekend. Hij verandert van functie nadat Wim De Decker assistent werd van Jess Thorup.

Balette tekende een contract voor drie jaar. "We zijn er van overtuigd dat Peter op die manier een meerwaarde zal betekenen voor de club, vooral sportief ondersteunend voor de algemeen manager, Michel Louwagie. Zijn aanstelling is een belangrijke stap in de verdere professionalisering van AA Gent."

Balette krijgt de leiding over de eerste ploeg, de beloften, de jeugdwerking, de vrouwenploeg en het project Elk Talent Telt.