De Italianen blijven maar schuiven: Milaan-Sanremo nu op 15 augustus?

Toen de Internationale Wielerunie UCI een tijdje geleden het ontwerp van de wielerkalender vrijgaf, was dit het belangrijkste Italiaanse eendagsaanbod: Strade Bianche op 1 augustus, Milaan-Sanremo op 8 augustus en de Ronde van Lombardije op 31 oktober.

Maar bij organisator RCS Sport zijn ze blijkbaar behoorlijk wispelturig. De Strade Bianche blijft normaal gezien behouden als opener op 1 augustus, maar de Ronde van Lombardije zal een flinke sprong maken en wordt (zeer waarschijnlijk) op 8 augustus georganiseerd, de oorspronkelijke datum van Milaan-Sanremo.

Quid La Primavera? De lenteklassieker (of is het nu zomerklassieker?) werd aanvankelijk (na een eerste wissel) een weekje voor de start van de Ronde van Frankrijk gedropt, maar dat zouden nu twee weken voor de start van de Tour zijn. Sanremo op 15 augustus, een Italiaanse feestdag, de start van de Tour op 29 augustus in Nice.

Wie de stoelendans nog kan volgen, weet dat er op 23 augustus nog een vacature is. Die wordt volgens La Gazzetta dello Sport, dat bovenstaand schema publiceerde, ingevuld door de organisatoren van het nationaal kampioenschap.

Ook andere landen organiseren in dat weekend hun nationale race, maar België kan dat door het verbod op massa-evenementen niet doen. Dinsdag 22 september is de Belgische D-day.