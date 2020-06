Campenaerts zet challenge rond meer van Keerbergen stop: "Geen risico's nemen"

"Ik zal een nieuwe challenge lanceren op de Sigarenberg"

Zo snel mogelijk rond het meer van Keerbergen rijden, dat was de challenge die Victor Campenaerts (NTT) vorige week lanceerde op zijn YouTube-kanaal.

Zelf deed Campenaerts 4'53" over de 4,3 kilometer. Goed voor een gemiddelde van zo'n 50 km/u. Maar in Keerbergen werd zijn challenge niet al te positief onthaald.



“Misschien was het geen gepaste oproep", zegt Campenaerts. "De inwoners van Keerbergen zijn daar toch niet zo mee gediend dat fietsers dat rondje nu als malloten aan het rijden zijn."

"Ik zal mijn carrière niet op het spel zetten om een recordtijd neer te zetten rond het meer van Keerbergen. Maar misschien zijn er wielertoeristen die wel meer risico’s zullen nemen."

En fietsers aanzetten tot risico's nemen was niet de bedoeling van Campenaerts. "Blijf vooral weg bij het meer van Keerbergen. Ik zal een nieuwe challenge lanceren op de Sigarenberg, hier bij mij achter de hoek (in Winksele). Het is een doodlopende straat, waar je geen 50 km/u zal rijden."