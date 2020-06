Barista Van Avermaet leert ons de beste koffie zetten: “Stop onderweg zelden voor koffie”

Van Avermaet: "Leuk als ik ook Ronde-bonen zou hebben"

Gold, Roubaix en Puncheur. Het zijn de koffiebonen waarmee Greg Van Avermaet (CCC) elke dag zijn eigen koffie maakt.

"Gold verwijst naar mijn gouden medaille in Rio, Roubaix naar mijn zege in Parijs-Roubaix en Puncheur is het type renner dat ik ben", vertelt Van Avermaet over zijn eigen koffiebonen, die hij laat branden in Evergem. "Het zou leuk zijn als ik ook Ronde-bonen aan mijn assortiment kan toevoegen."

"Koffie drinken bij het ontbijt met een krantje erbij, het is iets waar ik elke dag kan van genieten. Het ideale begin van de dag."

Drinkt Van Avermaet ook voor elke training koffie? "Zeker niet. ’s Morgens drink ik 2 espresso’s bij mijn ontbijt en dan misschien nog eentje ’s middags."

"Ik hou van koffie, maar ik drink er niet superveel. ’s Avonds durf ik nooit koffie te drinken, omdat ik dan niet kan slapen. Dat zal ook wel een beetje mentaal zijn."

"Als ik ’s avonds koffie zou drinken, is het een deca. Maar dan kruip ik toch met een bang hartje in bed en vraag ik me af of het wel echt een deca was", lacht Van Avermaet.