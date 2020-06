25.000 fans (in coronatijden) en vuurwerk: Partizan Belgrado wint bekerderby

Rode Ster Belgrado, dat eind vorige maand bij de hervatting van de competitie in Servië na de gedwongen coronapauze meteen de titel pakte, verloor voor een vol Partizanstadion met 1-0.

Partizan treft op 24 juni in de bekerfinale Vojvodina. Bibras Natcho was de held van de avond met het enige doelpunt van de partij in een kolkende sfeer.

Naar schatting 25.000 supporters kwamen samen voor de derby van de hoofdstad en hielden daarbij allerminst afstand. Er werd massaal sfeer gemaakt en vuurwerk afgestoken, zoals gebruikelijk in Servië.

De Servische autoriteiten hadden vorige week vrijdag besloten alle beperkingen bij massa-evenementen te laten vallen.

De coronabesmettingen in Servië daalden vorige week tot slechts enkele gevallen per dag. De voorbije week stegen de aantallen weer licht. In totaal lieten in Servië 251 personen het leven door het coronavirus.