Wie is de slimste? Derwael, Van Avermaet of Boskamp? Kijk om 20u naar "Dat is het! Ik wist het"

Vanavond quizzen we weer. In de 3e aflevering van "Dat is het! Ik wist het" nemen turnkampioene Nina Derwael, wielerkampioen Greg Van Avermaet en de kampioen van de bulderlach Jan Boskamp het tegen mekaar op. Wie kent het meeste over sport? Afspraak om 20u op facebook en sporza.be.