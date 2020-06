Waasland-Beveren ziet "precedent" in uitspraak Franse rechter

Amiens en Toulouse waren na de competitiestop in Frankrijk veroordeeld tot degradatie met nog 10 speeldagen op de kalender. Maar de Raad van State oordeelt dat de Ligue 1 volgend seizoen een competitie met 22 teams moet organiseren, zodat er geen clubs hoeven te degraderen.

Degradant Waasland-Beveren put alvast moed uit die uitspraak. Het spande zelf ook een procedure aan bij het BAS tegen de beslissing van de Pro League. "De beslissing in Frankrijk ligt in de lijn van wat wij vragen aan het BAS", zegt advocaat Tom Rombouts. "In een overmachtssituatie kan je wel belonen, maar geen slachtoffers maken."

"Geen enkele club uit 1A zou deze situatie aanvaarden. We zullen de beslissing van de Franse rechter dus zeker gebruiken in onze procedure. We kunnen ernaar verwijzen als een soort van precedent. Daarom vragen we nu het arrest op, zodat we de motivering kunnen bekijken. We staan weer wat sterker in onze schoenen."