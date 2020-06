Van Eetvelt: "Ik ben soms beschaamd om een blanke te zijn in België"

"Racisme uitroeien is belangrijker dan sportief succes"

Van Eetvelt verwijst onder andere naar gebeurtenissen op en rond voetbalvelden waar racistische uitlatingen vaak voorkomen. "Als ik er met Vincent Kompany over spreek en hoor wat zelfs hij allemaal hoort en meemaakt, dan zouden we moeten beschaamd zijn dat dit nog bestaat. Ik vind het uitroeien daarvan zelfs belangrijker dan sportieve successen."

"Ik heb recent nog gemerkt dat we ook in de sport nog niet geleerd hebben dat er enkele miljarden mensen op de aardbol leven en dat die ondanks andere achtergronden en culturen allemaal evenwaardig zijn", vervolgt de CEO van RSCA.

"Ik ben zelf soms beschaamd om blank te zijn in ons eigen land." Karel Van Eetvelt windt er geen doekjes om en refereert aan de uitspraak van coach Popovich die beschaamd is om een Amerikaan te zijn in deze tijden.

Tot slot heeft de CEO van Anderlecht nog een kritische noot over de diversiteit in het voetbal, in het algemeen. "Het is en blijft een wereld van blanke mannen met allemaal dezelfde mensen. Als je die sport verder wil ontwikkelen, ook op clubniveau, dan kan je maar beter investeren in diversiteit. Zowel culturele als genderdiversiteit."

"Voor sommige mensen is die lijn niet echt duidelijk, maar dan is het aan ons als club om onze fans op te voeden en te informeren. Duidelijk maken wat kan en niet kan. Op dat niveau willen we zeker onze inspanningen leveren, maar een echt plan hiervoor heb ik nog niet."

Van collectieve verontwaardiging naar orde van de dag

Ook voetbalcommentator Peter Vandenbempt ziet het steeds wederkerend probleem. "Het is een kwaal in vele landen. Vooral in het Oostblok is het schering en inslag en wordt er nauwelijks tegen opgetreden. Maar ook in België is het zeker aanwezig, in alle lagen van de maatschappij."

"Het is een fenomeen dat zeer, zeer moeilijk uit te roeien is. Iedere keer dat er een extreem voorbeeld is, zoals nu met de dood van Floyd, heb je weer een opstoot van collectieve en welgemeende verontwaardiging. Maar over een paar weken gaan we weer over tot de orde van de dag."

Een pasklare oplossing is er natuurlijk niet en veel welmenende mensen beseffen dat het zo niet verder kan, maar volgens Vandenbempt is er een brede laag in de maatschappij, ook in Vlaanderen, die zich van geen kwaad bewust is.

"Sommige supporters zijn zelfs zo idioot om een speler van de tegenpartij uit te fluiten en racistisch te bejegenen om dan even later een speler van dezelfde kleur van de eigen ploeg aan te moedigen en om een handtekening te vragen. Daar bots je op een muur."