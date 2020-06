Te koop: recordkampioen Panathinaikos voor 25 miljoen euro

Met 37 landstitels op het palmares en 19 bekers in de prijzenkast is Panathinaikos de succesvolste basketbalclub in Griekenland. Toch zet eigenaar Dimitris Giannakopoulos de club te koop voor een slordige 25 miljoen euro.

"Mijn familie heeft meer dan 450 miljoen euro geïnvesteerd in de club", zei Giannakopoulos. "We hebben de beste spelers en trainers in onze gelederen gehad. Maar ik ben het beu als enige te investeren. Als de club mijn adviezen nog wil, wil ik die graag geven. Maar ik verkoop de club."

Giannakopoulos, die zijn fortuin maakte in de farmaceutische industrie, nam de club in 2012 over van zijn vader. Sindsdien won Panathinaikos maar liefst 6 landstitels.