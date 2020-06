Soap rond CrossCup-winnaar nog niet afgelopen: Bouchikhi gaat in beroep

We spoelen even terug naar 1 maart. In het Park van Laken loopt Soufiane Bouchikhi naar de Belgische titel, maar de eindzege in de CrossCup ontglipt hem. De winst in het regelmatigheidcriterium is voor Dieter Kersten, die tweede werd op BK.

Volgens Bouchikhi had Kersten die plaats cadeau gekregen van zijn ploegmaat Isaac Kimeli. "Ongeoorloofde wedstrijdmanipulatie", vond Bouchikhi, die een klacht indiende. Maar een onafhankelijke tuchtcommissie, met 3 rechters die niks met atletiek te maken hebben, zag geen graten in de actie van Kimeli.

Bouchikhi had 15 dagen om beroep aan te tekenen, maar had aan een halve dag voldoende. De hele zaak moet nog eens worden overgedaan door de Beroepscommissie van de Belgische atletiekbond. Daarin zullen drie andere rechters zetelen.