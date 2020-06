Pech voor Soufiane Bouchikhi, Dieter Kersten blijft CrossCup-winnaar

We spoelen even terug naar 1 maart. In het Park van Laken loopt Soufiane Bouchikhi naar de Belgische titel, maar de eindzege in de CrossCup ontglipt hem. De winst in het regelmatigheidcriterium is voor Dieter Kersten, die tweede werd op BK.

Volgens Bouchikhi had Kersten die plaats cadeau gekregen van zijn ploegmaat Isaac Kimeli. "Onsportief gedrag en zelfs een overtreding van de regels omtrent het beïnvloeden van de uitslag", vond Bouchikhi, die een klacht indiende bij de federatie.

Een onafhankelijke tuchtcommissie, met 3 rechters die niks met atletiek te maken hebben, oordeelde daar anders over. Zij zag geen graten in de actie van Kimeli en verklaarde de klacht unaniem ongegrond.

De uitslag blijft dus behouden, met Bouchikhi als Belgisch kampioen en Kersten als CrossCup-eindwinnaar.