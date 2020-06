OHL bedankt coach Euvrard met onmiddellijke ingang voor bewezen diensten

Euvrard kwam 16 maanden geleden samen met Frank Vercauteren naar Den Dreef, toen OHL in acuut degradatiegevaar verkeerde. Euvrard werd coach, Vercauteren sportief adviseur. De 2 hadden het seizoen ervoor Cercle Brugge naar 1A geloodst.

Euvrard verzekerde het behoud en tekende een jaar geleden samen met Vercauteren een contract voor 3 jaar. "Het seizoen 2019-2020 begon goed en Vince leidde een versterkt elftal naar de eersteperiodetitel. Nadien bleven de resultaten echter onder de verwachtingen", luidt de uitleg in het persbericht van OHL.

Niet toevallig kwam de terugval van OHL er, nadat Anderlecht Vercauteren weggeplukt had in Leuven. Euvrard was zijn klankbord kwijt.

OHL-voorzitter Aiyawatt Srivaddhanaprabha verklaart de beslissing nog wat nader: "Vince nam over in een moeilijke periode en toonde zijn kwaliteiten als coach. Hij leidde het team naar de koppositie, halfweg het seizoen. Dat goeie werk resulteerde in een plaats in de finale en een kans op promotie. Hiervoor verdienen Vince en zijn team alle lof.”

"Maar het momentum is verloren gegaan tijdens de tweede periode en het bestuur besloot om nu in te grijpen. Dit om onze doelen dit seizoen nog waar te maken en ook volgend seizoen ons volledig potentieel te benutten.”

OHL speelt op 2 augustus thuis de return van de promotiefinale, Beerschot won in eigen huis met 1-0. Op 7 augustus begint de nieuwe competitie in 1A al. Het bestuur lijkt dus te anticiperen.

Assistent-coaches Joachim Mununga, Hans Visser en José Jeunechamps zullen voorlopig de verantwoordelijkheid dragen over het eerste elftal, terwijl de club een opvolger zoekt.