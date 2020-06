Nieuwe spelers mogen dan toch niet aantreden in bekerfinale en 1B-finale

Eind mei paste de Belgische voetbalbond zijn reglement op vraag van de Pro League aan, met het oog op de bekerfinale en de terugmatch in de 1B-finale begin augustus. Door die wijziging mochten de clubs in die wedstrijden nieuw aangetrokken spelers opstellen.

Dat schoot onder meer in het verkeerde keelgat bij Beerschot, dat in een statement sprak van competitievervalsing. Overleg met de Pro League leverde niks op, waardoor Beerschot zich genoopt zag een klacht in te dienen bij het Belgische Arbitragehof voor de Sport (BAS).

Maar het BAS hoeft dus niet meer in actie te komen, want de Wereldvoetbalbond FIFA heeft dinsdag aan de Pro League laten weten dat nieuw aangetrokken spelers toch niet mogen aantreden in die twee wedstrijden. Die moeten afgewerkt worden met spelers die dit seizoen op de loonlijst stonden.

Vooral slecht nieuws dus voor OH Leuven, waar een tiental spelers einde contract is. Ook bij Antwerp, dat op 1 augustus de bekerfinale speelt, zijn er enkele vertrekkers (Bolat, Hoedt) en een aantal vraagtekens (Mbokani, Defour).

Aflopende contracten verlengen voor een maand, zoals onder meer Liverpool deed met Lallana, is in België overigens niet toegelaten volgens de CAO. Het wordt begin augustus dus puzzelen voor OHL en Antwerp.