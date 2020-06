Nederlands voetbal knapt transferperiode in tweeën

De Italiaanse transfermarkt zal dit jaar uitzonderlijk tussen 1 september en 5 oktober geopend zijn, zo maakte de Italiaanse Voetbalfederatie FIGC maandag bekend.



In ons land is er nog geen duidelijkheid wanneer de zomertransferperiode zou openen en sluiten. In principe is de transfermarkt open van 1 juli tot en met 31 augustus.