Mercedes haalt bolide van 2018 uit stal om op te warmen voor seizoensstart

Omdat het aantal testdagen met een F1-wagen strikt is vastgelegd in de regels, moest Mercedes zijn bolide van 2018 afstoffen. Maar dat hield Valtteri Bottas niet tegen om over het Britse circuit van Silverstone te scheuren.

Met de start van het seizoen (3-5 juli) in Oostenrijk in het vooruitzicht wil Mercedes zijn rijders weer gewoon laten worden aan de G-krachten. Bovendien is het een goede test voor de mecaniciens en ingenieurs om te werken met een mondmasker.

Net voor de start van het F1-seizoen in Melbourne brak de coronapandemie uit. Om toch nog een "volwaardig" seizoen af te werken, werd een voorlopige racekalender opgesteld met 8 races in 10 weken. "Het is een uitdaging, dat beseffen we allemaal", zegt Mercedes-teambaas Toto Wolff. "Het zal zwaar worden voor ons om niet naar huis te kunnen, maar dit zijn speciale omstandigheden."

"We weten in ieder geval dat we voor enkele maanden kunnen gaan racen. Het is een degelijke Europese racekalender en iedereen bij Mercedes is blij dat we eindelijk weer de baan op kunnen. We houden van de wedstrijden en hebben die gemist."

Ook Ferrari zou binnenkort een eerste training plannen om Charles Leclerc en Sebastian Vettel te laten warmdraaien voor het nieuwe seizoen.