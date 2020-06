Mayweather lacht met McGregor: "Sta klaar om je nog eens af te straffen"

Vorig weekend liet Conor McGregor (31) weten dat hij er opnieuw een punt achter zet. Daar moet zijn rivaal Floyd Mayweather eens goed mee lachen.

Onder de Instagrampost van McGregor schrijft hij het volgende: "Als ik me niet vergis, had je Mike Tyson verteld dat je me zou kloppen als we een tweede keer zouden vechten? En nu stop je!"

"Ik dacht dat je de beste wou verslaan? Wel, als je nog eens een comeback plant, zal ik klaarstaan om je nog eens af te straffen", belooft Mayweather.

Drie jaar geleden stonden Mayweather en McGregor tegenover mekaar in de boksring. Mayweather won de "Money Fight" na 10 rondes met een technische knock-out.

Na de kamp kondigde Mayweather (43) voor de 3e keer zijn afscheid van het boksen aan.