Madrid wil CL-finale overnemen van Istanbul: "Positieve boodschap na corona"

Door de coronacrisis zijn de nationale en Europese voetbalcompetities door elkaar geschud. De UEFA wil wat graag nog de Champions League afwerken. Op 17 en 18 juni buigt de Europese bond zich over de kwestie: het zou de kwartfinales, de halve finales én de finale in één land willen onderbrengen.

Madrid biedt zich alvast aan als optie voor de finale van de Champions League. Burgemeester José Luis Martinez-Almeida zei dat de gemeenteraad van de Spaanse hoofdstad daar volledig achterstaat. "Er worden al stappen gezet", zei de burgemeester op de Spaanse tv.

"We hebben de infrastructuur en toereikende veiligheidsvoorwaarden. Het zou ook een mooie boodschap aan de wereld zijn. Ondanks het drama dat we hier hebben meegemaakt, geeft Madrid niet op. Madrid is terug!"