Herstart La Liga: Barcelona in financieel onweer en Real Madrid met een Verlosser

Na de Bundesliga begint vandaag ook La Liga aan het vervolg van het seizoen met de derby Sevilla-Betis. In sneltreinvaart volgen de duels elkaar op in de hete Spaanse zomer. Stef Wijnants schetst de heropstart van la Liga en hoopt op een spetterende titelstrijd tussen Barcelona en Real Madrid met wie weet Eden Hazard en Thibaut Courtois in een hoofdrol.

Hels tempo in helse temperaturen

Met één van de vurigste stadsderby’s begint vanavond La Liga eraan. Sevilla-Betis, dat is in Spanje haast te vergelijken met Real-Atletico. Niet meteen uit te drukken in bekers of titels, wel in kleur, passie en onstuimigheid. Het rood-wit van de upperclass van Sevilla FC versus het meer tegen het arbeidersmilieu aanleunende groen-wit van Betis. De derby houdt meestal de hele stad in zijn greep, maar nu zal er geen fan in het stadion te zien zijn. Ook La Liga moet het dus zonder toeschouwers doen. Nog 11 speeldagen zal de voetbalgekke Spanjaard geen pistachos of pipas op de tribunes kunnen eten maar voor zijn televisie. Liefst in eigen huis dan nog, want te veel passionele supporters in één bar zou de strijd tegen het virus parten kunnen spelen. In recordtempo zal La Liga die 11 speeldagen moeten afwerken: minder dan 40 dagen. Dat betekent om de 3 à 4 dagen een competitiewedstrijd. En na La Liga wachten voor sommige clubs ook nog Europese matchen in de Europa League (Getafe en Sevilla) en de Champions League (Real, Atletico en Barcelona). En de temperaturen in Spanje stijgen in veel steden naar meer dan 30 graden. Een loodzware klus wacht en geen fan zal de vermoeide voetballer over zijn "dood" punt kunnen heen helpen.

Elke dag Spaans voetbal met spannende strijd

Sevilla-Betis bijt dus vanavond de spits af en alhoewel nog niet alle uren en dagen vastliggen heeft de voorzitter van de Spaanse voetbalbond al aangegeven dat er tot en met 19 juli elke dag een match gespeeld wordt. Wie dacht door het uitstel van het EK in een voetbalwoestijnzomer terecht te komen, heeft La Liga als een waardig alternatief. Terwijl in de andere toplanden de kampioenen nagenoeg bekend zijn (Bayern München in Duitsland, Liverpool in Engeland en Juventus of Lazio in Italië) bedraagt het verschil tussen leider Barcelona en Real Madrid slechts 2 punten. De voorbije 2 seizoenen stond Real Madrid niet eens op de fotofinish, nu wil de Koninklijke beletten dat Barça 3 opeenvolgende titels pakt. Ook de strijd om de 2 andere CL-plaatsen wordt spannend. Sevilla, met aan het roer ex-Real-coach Lopetegui, staat voorlopig 3e, op 1 punt gevolgd door Real Sociedad en Getafe. Dat lelijke eendje uit een voorstad van Madrid gaat zelfs Atletico vooraf. Rode Duivel Yannick Carrasco zal door coach Diego Simeone zonder twijfel tot de limiet geduwd worden.

Zenuwen bij Barcelona staan strak gespannen

Uiteraard valt het niet te voorspellen hoe beide rivalen met het "coronavoetbal" zullen omgaan. Barcelona ligt dus nog in polepositie en begint zaterdag met een uitmatch op Mallorca (18e in de stand ), Real zal welllicht ook niet tot het uiterste moeten gaan tegen Eibar (16e in de stand). In de weken daarop moet Barça onder meer nog naar Sevilla en Atletico Madrid. Real ontmoet in die 11 matchen nog 6 clubs uit de top 10, waarbij Getafe en Real Sociedad de hoogst geklasseerde ploegen zijn. In Catalonië voelen ze zich na de bekendmaking van de kalender alvast ongemakkelijk, want Real moet bij de eerste 4 matchen pas het veld op als ze het resultaat van Barcelona al kennen. In Camp Nou vinden ze dat alvast een voordeel. Het lijkt slechts een detail, maar het toont aan dat de zenuwen gespannen staan. Terwijl Barça zijn thuismatchen in het majestueuze Camp Nou afwerkt, heeft Real Madrid toestemming gekregen om uit te wijken naar zijn oefencomplex in Valdebebas, waar de matchen in het Estadio Alfredo Di Stefano worden gespeeld. Het Bernabeustadion wordt op dit moment verbouwd. Voetballen in een lege tempel of in een mini-stadion, ook daar maken aanhangers van Barcelona een punt van.

Suarez moet vechtlust aanwakkeren

Bij Barcelona draait het natuurlijk opnieuw om 1 man: Lionel Messi. Vorige week haakte hij op training nog geblesseerd af met lichte bovenbeenklachten, deze week maakte hij wel al zijn rentree. Coach Quique Setién sprak zich alvast hoopvol uit. “Uit voorzorg heeft hij niet getraind, maar ik wil zoveel mogelijk beroep op hem doen in het drukke programma.” Vraag is of de rustperiode Messi een nieuwe schwung kan bezorgen? Aan klasse heeft de kleine Argentijn niets ingeboet (19 goals), maar zijn houding toont regelmatig een gebrek aan drive en motivatie. Maar het goede nieuws voor Messi is dat hij opnieuw kan rekenen op zijn maatje Luis Suarez. De Uruguayaanse topschutter had begin januari een zware knieblessure opgelopen en zou dit seizoen niet meer in actie komen. Barça kan naast zijn goals en assists zijn vechtlust best gebruiken. Suarez kan een beslissende rol spelen. Ook al staat het aan de leiding, toch maakt Barca een woelig jaar mee. Het begon met een 1 op 9 aan het seizoen en coach Ernesto Valverde kwam opnieuw onder druk. Tot januari hielden de bestuurstop en vooral de spelers de rustige Valverde op zijn stoel. Na het verlies in de Supercup was zijn positie niet langer houdbaar. Opvolger Quique Setién is geen oplossing voor de lange termijn. Voorlopig blijft het sportief rustig, omdat het in de Champions League nog kansen heeft (1-1 in Napels) en het in La Liga op kop staat. Maar het knaagt dat de Blaugranas in de onderlinge confrontaties tegen Real thuis op een gelukkige 0-0 bleven steken en in Bernabeu kansloos met 2-0 verloren werd. Zonder prijs lijkt het einde van een tijdperk dichtbij te zijn.

Barça zit in financieel onweer, 6 bestuursleden stapten op

In de catacomben van Camp Nou rommelt het nu al een hele tijd. In het oog van de corona-orkaan stapten maar liefst 6 bestuursleden van Barcelona op. Ze hadden er geen vertrouwen meer in dat voorzitter Bartomeu de gevolgen van de coronacrisis op de juiste manier aanpakte. Zo moesten de spelers via de media vernemen dat ze 70 procent van hun salaris tijdelijk moesten inleveren. Zelfs nu in juni zouden ze voor de eerste 14 dagen slechts 50 procent van hun loon krijgen. Het verlies aan inkomsten tijdens deze crisis wordt in de Spaanse kranten geschat op 150 miljoen euro. Het maakt dat het in Catalonië allicht voor het eerst in vele jaren een bijzonder rustige transferzomer wordt. Vorig jaar werd met Griezmann, De Jong, Junior Firpo en Neto bijna 250 miljoen in nieuwe spelers geïnvesteerd. De financiële crisis slaat dus hard toe en dus zal ook Messi zijn droom om Neymar opnieuw naast zich te krijgen wellicht moeten laten varen. Tenzij PSG de prijs gevoelig laat zakken en Barcelona eerst uitverkoop houdt. Blijkbaar wil Barcelona over alle spelers onderhandelen, behalve over Messi, De Jong en Ter Stegen.

Hazard de verlosser, Courtois de muur