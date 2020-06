Geen WK-goud Vromant door corona: "Geen renner ter wereld trapt 300 watt met 1 been zoals ik"

Vromant, die volgende maand 36 wordt, rijdt, zoals wel meer paracyclisten, zowel op de weg als op de piste. "Op dit moment gaat mijn voorkeur uit naar de baan, omdat ik daarin wereldkampioen ben. Maar voor hetzelfde geld was ik het voorbije weekend wereldkampioen geworden op de weg en genoot dat mijn voorkeur."

Vromant reed begin dit jaar naar pistegoud in Canada in een wereldrecord over 3 km individuele achtervolging met een gemiddelde van 49,9 km/u. "Op de weg is mijn specialiteit de tijdrit. Daarin pakte ik vorig jaar op het WK in Nederland zilver, 2 dagen later was er ook brons in de wegrit."

"Ik heb er altijd van gedroomd om de beste te zijn van de wereld. Het is jammer dat het op de piste is, want nu kan ik die trui niet elke dag aandoen op training. ”

"Die trui smaakt naar meer. Hopelijk lukt het nog eens op komende WK's. Jammer genoeg was het WK in Oostende afgelast, de organisatie vond geen nieuwe datum."

"Oostende was een extra motivatie, veel vrienden, familie en dorpsgenoten zouden langskomen. Het was ook een ideaal parcours voor mij: vlak, niet technisch. Alleen denk ik dat ik niet 100 procent top had kunnen zijn, omdat het 3 maanden voor de Spelen is."

"De Spelen zijn mijn hoofddoel. Drie maanden daarvoor pieken zou niet ideaal zijn, al zouden mijn concurrenten dat ook niet gedaan hebben. Ik had een goeie kans. Mijn focus zou op tijdrijden liggen, want dat is ook de focus op de Paralympische Spelen van Tokio. Dat zit al 3, 4 jaar in mijn hoofd.”

Door het uitstel van de Spelen zal hij nog een jaar langer moeten wachten. "Ik heb de voorbije maanden tijd gehad om na te denken. Ik heb een jaar enkel met Tokio in mijn hoofd gezeten als eindpunt. Maar ik wil doorgaan tot Parijs 2024."