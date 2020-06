Exit Euvrard bij OHL: "Onverklaarbaar waarom ze niet vroeger ingrepen"

OH Leuven was uitstekend begonnen aan het seizoen, toen nog met Frank Vercauteren als mentor van Vincent Euvrard. Onder Vercauteren haalde OHL 79% van de punten, na diens vertrek naar Anderlecht ging het steil bergaf. Zonder Vercauteren pakte de club slechts 43% van de punten.

"Het was een foutieve inschatting van OHL om te denken dat Euvrard het alleen ook wel zou kunnen", vindt Eddy Demarez. "Dat wisten ze zelf eigenlijk ook al vrij snel, want de resultaten waren meteen veel minder. Het was fout om Vercauteren niet te vervangen."

"Het contrast tussen OHL voor en na Vercauteren was enorm. Er waren wel wat blessures, maar er zat zoveel kwaliteit in de kern dat dat geen excuus mag zijn. Euvrard heeft gewoon veel te weinig uit die groep gehaald. Hij is wel een slimme trainer, maar heeft voor een groep niet de uitstraling en het charisma van een Vercauteren."