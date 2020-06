De kust is veilig: N'Golo Kanté traint opnieuw in groep met Chelsea

Terwijl alle spelers in de Premier League al trainden mét contact, bleef N'Golo Kanté braaf op zijn eigen trainingsveld op het oefencomplex van Chelsea. De Franse middenvelder had zijn ongerustheid over het coronavirus niet onder stoelen of banken gestoken en kreeg toestemming om individueel te trainen.

Maar 12 dagen voor het duel tegen Aston Villa liet Kanté dan toch zijn gezicht weer zien op de groepstraining. "Hij gaf een scherpe indruk en scoorde meteen in een oefenpartijtje", meldt Chelsea op de clubwebsite.

Met nog 9 wedstrijden op het programma staat Chelsea op de vierde plek, goed voor een ticket voor de groepsfase van de Champions League. Maar Manchester United volgt op amper 3 punten van The Blues.