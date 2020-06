De koers staat voor de Sloveense deur: nationaal kampioenschap op 21 juni

Ook het peloton heeft zijn tradities: een weekje voor de start van de Ronde van Frankrijk worden de nationale kampioenschappen georganiseerd. Dit jaar werd de nationale strijd vastgepind op volgende week zondag 21 juni.

Maar de coronacrisis heeft er anders over beslist. In het nieuwe kalenderontwerp, dat wellicht morgen helemaal wordt bevestigd, worden de kampioenschappen gereserveerd voor het weekend van 22 en 23 augustus, opnieuw een weekje voor de start van de Ronde van Frankrijk.

Al is ook die datum voor veel landen (praktisch) niet haalbaar. In Nederland komt er normaal gezien geen NK, in België wordt (door het verbod op massa-evenementen tot 31 augustus) dinsdag 22 september vrijgehouden.

In Slovenië liggen de kaarten nog anders: zondag 21 juni is en blijft de datum van het nationale kampioenschap. Slovenië is daarmee het enige Europese land dat in de coronacrisis zijn titelstrijd op de geplande datum kan laten doorgaan.

Toppers Primoz Roglic (Jumbo-Visma) en Tadej Pogacar (UAE Emirates) worden aan de start verwacht in het plaatsje Cerklje na Gorenjskem, op een parcours met een aankomst bergop.

"Omdat onze beste wielrenners nu nog thuis zijn, hebben we een beetje haast gemaakt met de kampioenschappen. De renners zullen wel niet in topvorm zijn", aldus vicevoorzitter Martin Hvastija.