Competitieleider Aalst: "Mogen de Champions League in"

De Belgische competitie werd door de coronacrisis vroegtijdig stopgezet, zonder dat er een kampioen werd aangeduid. Na het reguliere seizoen leidde Aalst voor Roeselare, Maaseik en Achel. Die vier zouden om de titel strijden.

"Al zijn we niet uitgeroepen tot landskampioen, komend seizoen zal Aalst deelnemen aan de Champions League! We kregen onlangs goedkeuring van de CEV om deze wedstrijden te spelen in onze eigen zaal Schotte", meldt de club.

Naast Aalst speelt normaal gezien ook Roeselare het kampioenenbal. Nummer 3 en Champions League-habitué Maaseik moet hopen op een uitnodiging.