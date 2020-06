City-aanvaller Raheem Sterling wil meer kleur in Engels trainers- en bestuursapparaat

Na de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd woedt over heel de wereld een strijd tegen racisme. Ook de Engelse voetbalinternational Raheem Sterling (25) steunt de protesten. In een interview met de Britse openbare omroep BBC kaart hij een gebrek aan kleur in het voetbal aan.

"In de Premier League voetballen zo'n 500 spelers. Een derde is zwart, maar hogerop zie je die niet terug", klaagt Sterling.

"Steven Gerrard, Frank Lampard, Sol Campbell, Ashley Cole... allemaal hebben ze een prachtige spelerscarrière achter de rug en allemaal zijn ze begonnen aan het trainersvak, maar twee krijgen niet dezelfde kansen omdat ze zwart zijn", vindt de flankaanvaller.

"Iedereen moet dezelfde kansen krijgen", gaat Sterling voort. "Dat mag niets te maken hebben met je kleur of je afkomst."

Volgende week staat Sterling weer op het terrein. Uittrtedend kampioen Manchester City pikt de draad op met een wedstrijd tegen Arsenal.