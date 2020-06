Campenaerts sliep in hoogtetent van 4.700 meter hoogte: "Ongezien hoog hematocriet"

Na enkele sessies in een hoogtetent en hard trainen voelt Victor Campenaerts zich in topvorm. "Als ze morgen het BK tijdrijden zouden organiseren, zou ik dat niet slecht vinden", vertelt de werelduurrecordhouder.

"Ik zet alles op de Giro en tijdritkampioenschappen"

Victor Campenaerts (NTT) is deze week een van de kopmannen die je kan steunen in de Virtual Baloise Belgium Tour.



Daarnaast stoomt hij zich ook klaar voor het seizoen dat deze zomer hervat wordt. "Mijn programma is afgestemd op de tijdritkampioenschappen en de Giro, die 3 individuele tijdritten telt", zegt Campenaerts. Voor het BK tijdrijden in Koksijde is nog geen datum vastgelegd. Wat als dat BK al in juli zou plaatsvinden op een afgesloten circuit? "Ik zou het mooi vinden als dat BK net voor het EK valt, omdat je dan kan toewerken naar één piek." "Maar ik ben momenteel heel goed in vorm. Als ze morgen het BK tijdrijden organiseren, zou ik dat ook niet slecht vinden."

"Sliep op hoogte waarop je net niet stilaan doodgaat"

Dat Campenaerts zo goed in vorm is, komt onder andere door sessies in zijn hoogtetent. Tijdens de coronacrisis heeft hij al 3 weken geslapen in de tent. "Mijn hoogtetent was ingesteld op 4.700 meter hoogte. Dat is natuurlijk extreem hoog", zegt "Vocsnor". "Medisch gezien is dat de hoogte waarop je net niet stilaan begint dood te gaan. Als je hoger zou gaan, zou je lichaam beginnen af te breken omdat dat te zwaar is." "Maar 4.700 meter is ook de hoogte waarop je je lichaam extreem triggert om rode bloedcellen aan te maken en je toch nog voldoende energie hebt om dat te doen." "Ik heb 3 weken in die hoogtetent geslapen. Trainen kan je dan nauwelijks. Ik denk dat ik tijdens mijn 1e sessie 2 maanden geleden minder gefietst heb dan de gemiddelde wielertoerist in die periode. Ik reed niet meer dan 8 uur per week." "Maar na die weken in een hoogtetent ben je supersterk. Doordat je zoveel rode bloedcellen hebt aangemaakt, zou je je moeten kunnen voelen zoals een renner die epo nam. Alleen heb ik 3 weken lang amper gefietst, terwijl een renner die epo nam wel 3 weken hard heeft gefietst." Campenaerts is tevreden over het effect. "Het was een geslaagd project. Deze week ben ik opnieuw begonnen aan een sessie op een iets minder extreme hoogte." "Zo wil ik het laatste trainingsblok richting het seizoen met een ongezien hoog hematocriet aanvatten."

Doordat je zoveel rode bloedcellen hebt aangemaakt in een hoogtetent, zou je je moeten kunnen voelen zoals een renner die epo nam. Victor Campenaerts

"Riis is een topper en motivator"

Bij NTT, de ploeg van Campenaerts, zet sportief manager Bjarne Riis de lijnen uit. “Bjarne is een topper en een motivator", vertelt Campenaerts over de Deen. "Voor een wedstrijd kan hij je ervan overtuigen dat je zal mee zijn in de eerste waaier. Riis laat je geloven dat je plek in die 1e waaier is en dan lukt dat beter om mee te zijn. Ik ben zeker fan van hem.” Campenaerts werkt bij NTT ook samen met drievoudig wereldkampioen Michael Rogers. “Dat is heel interessant. Ik had nog nooit iemand als begeleider gehad die meer in het tijdrijden heeft bereikt dan ikzelf", zegt Campenaerts. "Rogers laat me meer trainen op explosiviteit in plaats van lange blokken te doen. Dat explosieve zit ook in mijn normaal trainingsschema. Maar Rogers heeft er als tijdrijder goede ervaringen mee en dan neem je dat advies van hem nog sneller aan." "Rogers heeft bovendien ook veel ervaring in het rondewerk. Dat kan later in mijn carrière nog van pas komen."



Campenaerts: "Na weken in hoogtetent ben je supersterk"

Doe mee aan de Virtual Baloise Belgium Tour

Tot en met zondag vindt er een alternatieve Baloise Belgium Tour plaats. 12 profrenners (onder wie Campenaerts) voeren elk een team van wielertoeristen aan die zoveel mogelijk kilometers moeten verzamelen. Al wie graag fietst, kan zich inschrijven en belandt automatisch in de ploeg van een van de kopmannen of -vrouwen. Iedereen legt individueel zijn of haar kilometers af. Al die kilometers samen vormen het totaal van de ploeg en zo wint elke dag de ploeg met de meeste kilometers de "rit", na 5 dagen kennen we de eindwinnaar.

>> Schrijf je in op www.virtualbaloisebelgiumtour.be