Bundesligaclub Hoffenheim ontslaat Nederlandse coach

Alfred Schreuder (47) was vorige zomer in Hoffenheim begonnen aan zijn eerste opdracht als hoofdcoach. Na 30 speeldagen had hij Hoffenheim naar de 7e plaats geloodst met nog uitzicht op Europees voetbal.

De Nederlander kwam over van Ajax, waar hij T2 was van Erik ten Hag. Hij volgde Julian Nagelsmann op, die naar RB Leipzig verhuisde, met een contract tot 2022.

Maar na minder dan een jaar houdt het avontuur dus op na de 2-2 van afgelopen weekend bij bij staartploeg Fortuna Düsseldorf.

"Ik wist dat ik bij Hoffenheim voor een grote uitdaging stond", zegt Schreuder op de clubwebsite. "Ik heb hier graag gewerkt en ben dankbaar voor de kans die ik kreeg om in de Bundesliga aan de slag te gaan. Helaas raakten wij het niet eens over het pad dat Hoffenheim in de toekomst moet bewandelen. Het is niet ongewoon in het professionele leven om tegengestelde meningen te hebben. Je moet eerlijk zijn en de juiste conclusies trekken."

Samen met Alfred Schreuder verlaat ook zijn broer en co-trainer Dick Schreuder (48) de club. De rest van de technische staf krijgt de verantwoordelijkheid over de selectie voor de laatste 4 competitieduels.