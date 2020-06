Boudeweel: "Zijn er geen Belgische trainers die passen in profiel van KVO of STVV?"

Het was een druk weekend in Oostende. Eerst kwam een nieuwe Executive President uit Frankrijk, ’s anderendaags stelde KVO zijn nieuwe hoofdtrainer voor: een 47-jarige onbekende Duitser uit de jeugdopleiding van RB Leipzig. Opnieuw een buitenlander dus. Boudeweel stelt zich daar “los van de kwaliteiten van Blessin” vragen over. “Waarom krijgt deze trainer wel de kans om in de hoogste klasse te starten en een Belg niet? Ik veronderstel niet dat hij een cv heeft ingestuurd. Of dat iemand bij Oostende ooit zijn naam heeft gehoord of gegoogeld. Terwijl in België genoeg talent rondloopt als trainer.” Blessin wordt geroemd om zijn data-driven aanpak en zijn ervaring met jonge voetballers. “Zijn DNA past perfect bij KVO. Hij brengt passie”, haalde het persbericht van de club de loftrompet boven. Boudeweel: “Alsof er nu geen enkele Belgische coach in dat profiel past. Ook in België wordt al een tijd met data gewerkt." "Daarvoor hoeft Oostende gewoon even op de deur te kloppen bij de buren van Club Brugge bijvoorbeeld. En met een coach uit de buurt heb je nog de lokale verankering en de kennis van het Belgisch voetbal.” “Bovendien is een groep jongeren van de U19 klaarstomen voor het grote werk nog iets anders dan het grote werk zelf. Blessin is ondertussen 47 en heeft nog geen ervaring op het hoogste niveau." "Kon hij bij de jeugd zijn eigen visie ontwikkelen? Kon hij zichzelf ontwikkelen? Fouten maken? Zijn rugzak als trainer vullen? Want daar gaat het om. Wouter Vrancken en Stijn Vreven bijvoorbeeld hebben zich gevormd in de lagere reeksen, ook al kregen ze door hun naam heel ambitieuze ploegen. Nagelsmann (Leipzig) en Tuchel (PSG) hebben dezelfde weg afgelegd.”

Buitenlandse eigenaars

Ondertussen telt 1A (zonder Waasland Beveren, OHL en Beerschot) voorlopig amper 5 Belgische trainers. En in 1B ligt het aantal wat hoger dan begin vorig seizoen, dat heeft te maken met de nieuwe clubs uit Eerste Amateur. Boudeweel: “Een mogelijke reden moet je zoeken in de buitenlandse eigenaars van onze clubs, denk ik. Zij opteren voor een buitenlandse coach. Waarom? Geen idee. Omdat ze hem kunnen kneden misschien?” “Misschien is het toeval dat het Duitse dagblad Bild vorige week bekendmaakte dat RB Leipzig op zoek is naar clubs buiten Duitsland om zijn jonge talenten te stallen? Oostende wordt als een van die clubs genoemd. Net als Vitesse in Nederland." "Een nieuwe eigenaar, een hele nieuwe sportieve visie. Tabula rasa. Dus zou het zomaar kunnen dat Oostende met een buitenlandse trainer buitenlandse jongeren gaat opleiden voor een buitenlandse club? Hallo, Pro League?”

Misschien is het toeval dat het Duitse dagblad Bild vorige week bekendmaakte dat RB Leipzig op zoek is naar clubs buiten Duitsland om zijn jonge talenten te stallen? Tom Boudeweel

Boudeweel maakt daarop de oversteek van de kust naar Limburg. “Het verhaal van STVV is toch al te gek. Herinner je je nog de voorstelling van de Spanjaard die geen woord Engels sprak? Hoe kan je als club nu zo’n coach aanstellen?"

"Net als het binnenhalen van Milos Kostic eerder dit jaar. Zomaar uit het niets. Terwijl iedereen weet dat hij een tussenpaus is voor Muscat-zonder-de-juiste-papieren. Die dan zelf helemaal komt overgewaaid uit Australië. Hoe komt die dan bij Sint-Truiden? Op basis van zijn indrukwekkende cv?”

"Waarom kijken clubs niet naar lagere reeksen of leiden zelf iemand op?"

Boudeweel doet de clubs een suggestie aan de hand: “Waarom gaan clubs niet eens kijken in de lagere reeksen of leiden ze zelf iemand op, die dan doorgroeit? Waarom krijgt een Belg-zonder-naam niet eens de kans?" "Bij Cercle Brugge bijvoorbeeld, dat ook lonkt naar een buitenlander. Sommige "onbekende" Belgen hebben de voorbije jaren harder gewerkt om zich te bewijzen, zich meer ontwikkeld om een kans te krijgen.” “In Spanje, in Frankrijk, hoeveel buitenlandse coaches zijn daar aan het werk? Heel weinig. En dan kom je tot de vaststelling dat er geen belangenvereniging meer is voor professionele coaches. Zoals dit weekend nog aangehaald door Hugo Broos in Het Laatste Nieuws. Maar zelfs toen de BFC Pro -het kindje van Jan Van Winckel- nog bestond dachten te veel trainers enkel aan hun eigen job.” “Bovendien blijft de Voetbalbond ook op dit vlak achterwege. Onze trainersopleiding wordt toch aanzien als één van de beste ter wereld? En

bondscoach Martinez is toch de nieuwe generatie aan het opleiden? Waar worden die dan allemaal trainer? En als we in eigen land de Belgische trainers niet waarderen, hoe kunnen ze dan kansen krijgen in het buitenland?”