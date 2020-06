Adam Lallana doet er nog een maandje bij in het shirt van Liverpool

Spelers van wie het contract afloopt, zijn nog tot 30 juni eigendom van hun club. Daarna kunnen ze gaan en staan waar ze willen.

Maar door de coronapandemie zullen heel wat competities de deadline van 30 juni geenszins halen. De Engelse competitie hervat pas op 17 juni en zal tot eind juli uitlopen.

De Premier League gaf de toestemming aan clubs en spelers om een akkoord te bereiken over een tijdelijke verlenging van aflopende contracten en Liverpool en Adam Lallana maken gebruik van die clausule.

"Ik weet hoe gegeerd Adam is bij andere clubs die hem voor volgend seizoen willen, dus dit is voor hem een engagement naar ons toe en dat stellen wij erg op prijs", zegt coach Jürgen Klopp.

"Dit is ook absoluut hoe het moet zijn. Ik ben blij dat hij met ons de klus dit seizoen wil afmaken en zo het afscheid kan krijgen dat hij verdient."

Lallana stapte in 2014 van Southampton over naar Liverpool. In 178 wedstrijden was hij goed voor 22 goals. De spelmaker won met de Reds onder meer de Champions League, de UEFA Super Cup en het WK voor clubs. Zijn loondienst zal dus normaal gezien eindigen met een landstitel.