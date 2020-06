"Positieve dopingstalen uit het verleden zullen vaker voorkomen"

"Het hertestingprogramma maakt het al enkele jaren mogelijk om stalen uit het verleden te testen", legt Peter Van Eenoo uit. "Tot nog toe werd dat vooral gebruikt voor stalen van de Olympische Spelen, maar de laatste jaren merken we dat ook andere dopingagentschappen steeds vaker oude stalen hertesten."

"Meestal gebeurt dat op basis van inlichtigen of geruchten die we opgevangen hebben. Dopingstalen worden 10 jaar bewaard en kunnen in die periode op eender welk moment geheranalyseerd worden. Dat geeft ons ook de kans om op een later moment stoffen op te sporen die bij afname nog niet traceerbaar waren."

"Daardoor hoor je inderdaad steeds vaker dat een staal uit het verleden positief is. Zo lopen sporters die zich gedopeerd hebben alsnog tegen de lamp. Zulke verhalen zul je in de toekomst dan ook vaker horen."

"Sporters die denken vrijuit te kunnen gaan, zullen minstens 10 jaar moeten wachten voor ze die conclusie kunnen trekken. We doen ons best om de mensen de eer te geven die ze verdienen. Soms is het wel te laat en is het geld en de eer een aantal jaar niet toegekomen aan degene die het verdiend had, maar desalniettemin is het een stap vooruit. En daar ben ik blij om."