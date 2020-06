Zo forceerde Remco Evenepoel de doorbraak: zijn zomer van 2019

Indrukwekkende resultaten vanaf juni 2019

Remco Evenepoel had al eerder flitsen van zijn talent laten zien in de Ronde van San Juan en de Ronde van Turkije, maar de echte doorbraak kwam er vanaf juni 2019. Hij maakte indruk in de Hammer Series en daarna volgde een zegetocht in de Baloise Belgium Tour: eerste profzege én de eindzege.

Na een podiumplaats op het BK tijdrijden moest het strafste nog komen. In één week tijd won hij de Clasica San Sebastian op verbluffende wijze en zette hij alle hardrijders een neus op het biljartvlakke parcours van het EK tijdrijden in Alkmaar. Die zege droeg hij op aan de pas overleden Bjorg Lambrecht.

Als klap op de vuurpijl was er ook nog een zilveren medaille op het WK tijdrijden in Yorkshire. Als 19-jarige kon hij als enige de schade een beetje beperken op wereldkampioen Rohan Dennis. Begin 2020 trok Evenepoel die lijn gewoon door met eindzeges in de Ronde van San Juan en de Ronde van de Algarve.