VIDEO: De jongste doelpuntenmakers in de Jupiler Pro League

In Duitsland heeft Leverkusen-speler Florian Wirtz (17 jaar, 1 maand en 3dagen) zich vorig weekend tot jongste doelpuntenmaker in de hoogste competitie gekroond. In ons land waren 3 spelers nog jonger toen ze voor het eerst scoorden (sinds het seizoen 1998-1999). Een overzicht.

10. Mousa Dembélé (Germinal Beerschot): 17 jaar en 135 dagen

datum: 28 november 2004 wedstrijd: Bergen - Germinal Beerschot 0-1 huidige club: Guangzhou R&F (Chn) Met een hakje zondert Dembélé Cadu af. In de rebound duwt hij het schot van de Braziliaan binnen. De 17-jarige Dembélé is de matchwinnaar in Bergen.

9. Aster Vranckx (KV Mechelen): 17 jaar en 134 dagen

datum: 15 februari 2020 wedstrijd: KV Mechelen - Anderlecht 2-0 huidige club: KV Mechelen Aster Vranckx velt het vonnis van Anderlecht. De jonge middenvelder neemt een hoekschop aan en legt hem in de draai naast een kansloze Van Crombrugge.

8. Anthony Limbombe (Racing Genk): 17 jaar en 113 dagen

datum: 5 november 2011

wedstrijd: Racing Genk - KV Kortrijk 2-2 huidige club: FC Nantes (Fra) Invaller Limbombe bezorgt Racing Genk een punt in Kortrijk. In de slotminuten maakt de vervanger van Kevin De Bruyne er 2-2 van. De 17-jarige knaap rondt een actie van Barda simpel af.

7. Maxime Lestienne (Moeskroen): 17 jaar en 94 dagen

datum: 19 september 2009

wedstrijd: Zulte Waregem - Moeskroen 3-1 huidige club: Standard Essevee-doelman Bossut grabbelt de bal uit voeten van Lestienne, maar in tweede instantie maakt de jonge aanvaller er toch 1-1 van.

6. Siebe Schrijvers (Racing Genk): 17 jaar en 93 dagen

datum: 19 oktober 2013

wedstrijd: Racing Genk - Lierse 4-0

huidige club: Club Brugge Het staat al 3-0 wanneer jeugdproduct Siebe Schrijvers mag invallen. Ayub legt de bal op zijn slof en de 4-0 is een feit. Samen met Tshimanga, die ook zijn eerste competitiegoal heeft gemaakt, moet hij taart en champagne trakteren.

5. Stein Huysegems (Lierse): 17 jaar en 74 dagen

datum: 29 augustus 1999

wedstrijd: Harelbeke - Lierse 0-3

huidige club: einde carrière Een halfuur nadat hij Huysmans vervangen heeft, maakt Huysegems zijn eerste in de eerste klasse. Op snelheid zet hij Harelbeke-verdediger Hameg in de wind om er 0-3 van de te maken.

4. Marco Kana (Anderlecht): 17 jaar en 73 dagen

datum: 20 oktober 2019

wedstrijd: Anderlecht - STVV 4-1

huidige club: Anderlecht Na een actie van Roofe volgt een hoekschop voor Anderlecht. De 17-jarige Marco Kana maakt zijn eerste basisplaats extra memorabel met een kopbalgoal (2-0).

3. Youri Tielemans (Anderlecht): 16 jaar en 334 dagen

datum: 6 april 2014

wedstrijd: Anderlecht - Club Brugge 3-0

huidige club: Leicester City (Eng) Voor zijn eerste competitiedoelpunt kiest Tielemans een topaffiche in de play-offs uit. Met een droge knal opent de Anderlecht-youngster de score tegen grote rivaal Club Brugge. De assist kwam van Vanden Borre.

2. Romelu Lukaku (Anderlecht): 16 jaar en 101 dagen

datum: 22 augustus 2009

wedstrijd: Zulte Waregem - Anderlecht 0-2

huidige club: Inter (Ita) De grote belofte Lukaku glipt in de slotfase goed weg van zijn verdediger wanneer Boussoufa hem aanspeelt. Met schoenmaat 49 tikt hij de bal binnen. Het is zijn eerste van 15 doelpunten dat seizoen. Daarmee kroont Lukaku zich meteen tot topscorer in België.

1. Mats Rits (Germinal Beerschot): 16 jaar en 77 dagen

datum: 3 oktober 2009

wedstrijd: Germinal Beerschot - Westerlo 3-1

huidige club: Club Brugge Enkele weken na het eerste doelpunt van Lukaku laat ook Mats Rits van zich horen. De jongen met de lange krullen maakt er zelfs twee voor Germinal Beerschot: eerst via de lat, daarna schuift hij de bal simpel binnen.

Nii Lamptey was nog jonger

Was Mats Rits de jongste? "Neen", zult u zeggen en gelijk heeft u, maar pas sinds de jongste decennia wordt het cijfermateriaal uit ons voetbal accuraat bijgehouden. Wat we u wel kunnen zeggen, is dat Nii Lamptey nog jonger was dan Rits toen hij voor het eerst scoorde. Al in zijn eerste match voor Anderlecht, op 16 december 1990 tegen Cercle Brugge, scoorde hij. De Ghanees was toen amper 16 jaar: 16 jaar en 6 dagen om precies te zijn.