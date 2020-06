Vandenbempt: "Er liggen restauratiewerken op de plank voor opvolger Preud'homme"

Het hoofd wou nog wel, maar het lichaam niet meer. Dat was de uitleg van Michel Preud'homme in zijn afscheidsinterview op de site van Standard. Een serieus dilemma? "Dat denk ik niet. Ik laat me vertellen dat hij eigenlijk in maart al de knoop had doorgehakt en dat dit filmpje op 15 mei al was opgenomen", vertelt Peter Vandenbempt. "Het is de club die gekozen heeft om nog tot nu te wachten met de communicatie."

"Ik vind dat een onfrisse soap, zoals Standard het heeft gespeeld. Een eerste stukje op vrijdag en dan een tweede op maandag, dat is eigenlijk spotten met ernstige journalisten die hun werk proberen te doen. En dan nog eens boos zijn dat er wordt gespeculeerd. Het eerste slachtoffer van die aanpak is natuurlijk Preud'homme zelf. Want iedereen begon hem natuurlijk lastig te vallen. Al had hij ook op tafel kunnen kloppen en zeggen: "speel het filmpje nu maar"."

"De reden die hij aangeeft om te stoppen, vind ik zeer plausibel. We weten allemaal hoe Michel Preud'homme zijn vak beleeft. Dat is heel intens en dat gaat niet alleen over het gesticuleren langs de lijn. Hij is ook iemand die tot in den treure wedstrijden bekijkt en tegenstanders analyseert. Dat wordt hem soms verweten, maar je kan het ook professioneel noemen. Daar kruipt veel energie in. Een jaar of drie geleden laste hij al een sabbatjaar in omdat hij helemaal leeg en op was. Dat gevoel zal hij nu opnieuw hebben. Hij is ook weer wat jaartjes ouder."