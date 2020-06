STVV-coach Muscat na 1e training: "Coronakilo's? Ze lijken zelfs kilo's kwijt te zijn"

Amper enkele dagen na zijn officiële voorstelling, stond Muscat al op het oefenterrein met zijn ploeg. Een bewuste keuze. "We hebben de spelers 12 weken niet gezien. Er waren wel zoomsessies en individuele programma's, maar dat is anders. We wilden ze al eens zien. We kunnen ze nu goed onderzoeken."

En hoe is de eerste test meegevallen? "Ik ben aangenaam verrast over de vorm waarin ze verkeren. Ze hebben goed gewerkt tijdens de lockdown. Coronakilo's? Ze lijken zelfs kilo's kwijt te zijn.

Bij zijn aanstelling wou hij nog niet veel kwijt over nieuwe spelers. Nu liet hij al iets meer in zijn kaarten kijken. "We hadden een heel grote kern, meer dan 30 spelers. Dat is te veel voor deze club. We willen dus afslanken. Er mogen jongens vertrekken."

Komt er versterking? "Natuurlijk willen we het team ook versterken. We kijken op de markt of er kansen zijn, maar we moeten realistisch zijn. In de huidige situatie zijn er veel onzekerheden. We weten nog niet eens wanneer de transfermarkt in bepaalde landen opent of sluit. Er komt ook een economische crisis aan. We moeten opletten en zorgen dat we de club niet in gevaar brengen."