OHL komt net als Beerschot vrijwillig tussen in BAS-zaak Waasland-Beveren

In deze chaotische tijden voor het Belgische voetbal wil elke club zijn belangen verdedigen. Zo ook OHL. De 1B-club uit Leuven komt vrijwillig tussen bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) in de procedure van 1A-degradant Waasland-Beveren. Beerschot, de tegenstander van OHL in de promotiefinale van 1B, deed dat een tijdje geleden ook.