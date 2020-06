Manchester United neemt afscheid van "een van zijn beste verdedigers ooit"

Tony Dunne kwam in 1960 bij United terecht. Hij bleef er uiteindelijk 13 jaar. De Ier trok 535 keer het shirt van de club aan. In 1968 beleefde hij met eindwinst in de Europa Cup I het hoogtepunt van zijn carrière. Dunne maakte toen deel uit van een nog steeds legendarisch team met daarin onder meer Bobby Charlton en George Best, onder leiding van de al even legendarische trainer Matt Busby.

Nadien speelde Tony Dunne nog zes seizoenen voor Bolton Wanderers, alvorens zijn carrière in de Verenigde Staten af te sluiten.

"Een van onze beste verdedigers ooit", eerde United hem op Twitter. "We betuigen ons diepste medeleven met zijn familie. Rust in vrede."