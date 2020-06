Lewis Hamilton: "Overheden wereldwijd, haal racistische standbeelden neer"

Lewis Hamilton is een voorvechter van het eerste uur na de dood van Afro-Amerikaan George Floyd door politiegeweld in de VS. De 6-voudige wereldkampioen F1 is het racisme kotsbeu en riep gisteren op zijn sociale media de overheden wereldwijd op om "alle standbeelden van racistische mannen op een vredevolle manier neer te halen".