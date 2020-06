KVO verandert: "Nieuwe coach is gewoon van data-driven en met jeugd te werken"

Eerst over de nieuwe trainer, Alexander Blessin, die voor het eerst T1 zal zijn. De 47-jarige Duitser was de voorbije 8 jaar jeugdcoach bij RB Leipzig. Hoe is Oostende bij hem uitgekomen? Keirsebilck: "Onze nieuwe investeerders willen hier in Oostende een volledig nieuw project opstarten."

"Willen werken met hoofdzakelijk jonge spelers, jonger dan 25 jaar"

Twee nieuwe gezichten in de laatste 2 dagen. Het gaat snel nu aan de kust, beaamt Keirsebilck: "Maar het mag ook snel gaan, want over een tweetal weken beginnen we weer aan de trainingen. Er moeten dus nog heel wat transfers komen. Maar dat komt allemaal wel in orde."

Nieuwe eigenaar, nieuwe CEO, nieuwe coach en ook de aanblik van de spelerskern zal veranderen met dit nieuwe project: "Dat heeft investeerder Paul Conway al een beetje aangegeven. Ze willen hoofdzakelijk met jonge spelers werken, spelers jonger dan 25, maar wel al met de nodige ervaring. Dat vinden ze belangrijk om hun systeem uit de doeken te kunnen doen."