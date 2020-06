Blijft Anderlecht ongeslagen in de Belgian League Of Legends-competitie?

De eerste wedstrijd van de avond is die tussen KVM Esports en Aethra Esports. Beide teams brachten veel wijzigingen aan hun bezetting aan, maar konden de verwachtingen niet inlossen op de eerste speeldag niet inlossen. Zal het vers bloed bij KVM Esports voldoende zijn om de ervaren

rotten van Aethra Esports af te stoppen?

Met Brussels Guardians en nieuwkomer 7AM krijgen we mogelijk een voorproefje van de kelderkraker van dit seizon. Beide teams konden absoluut niet overtuigen in hun vorige wedstrijd en lijken moeite te hebben met het niveau in de Belgian League. Toch zal het belangrijk worden om te kijken wie van de twee teams het sterkst is. Wie weet sleept één van de twee nog play-offs uit de brand?

KVM Esports mag daarna dan weer topfavoriet en leider Sector One verwelkomen. Sector One ging vorige week door op z’n elan van vorig seizoen en maakte korte metten met elk team dat op hun pad terecht kwam. Het is nog maar de vraag of het nieuwe KVM Esports hen iets in de weg kan leggen, zeker na hun prestatie van vorige week.

Afsluiten doen we met Brussels Guardians dat het opneemt tegen RSCA Esports. Altijd een licht geladen wedstrijd, aangezien het huidige roster van RSCA Esports ook nog tijd doorbracht bij Brussels Guardians. Op papier zou RSCA Esports hier zijn derde overwinning moeten binnenhalen, maar in matches als deze weet je maar nooit. Het is afwachten of de jonge spelers van Brussels Guardians het ervaren blok van RSCA Esports kunnen aftroeven.

