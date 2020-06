AS Monaco neemt na 8 seizoenen afscheid van doelman Subasic

Subasic kwam in januari 2012 naar AS Monaco. Hij stond er in totaal 292 keer tussen de palen. Eerst werd hij in 2013 samen met de club kampioen in de Franse tweede klasse en enkele jaren later schreef hij mee aan het succes van AS Monaco in de Ligue 1. Hij was de onbetwiste nummer een tijdens het kampioenenseizoen.

Maar dit seizoen speelde hij amper 1 keer in de beker. In de competitie raakte hij zijn plaats kwijt aan Benjamin Lecomte. Zijn contract loopt eind deze maand af en Monaco zal het niet meer verlengen.

De 35-jarige Subasic moet dus op zoek naar een nieuwe werkgever. Hij heeft een mooi cv, ook bij de nationale ploeg. Hij droeg 44 keer het shirt van zijn nationale ploeg maar zei de ploeg vaarwel na de verloren WK-finale tegen Frankrijk twee jaar geleden.