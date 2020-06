Antwerp trapt zijn voorbereiding op gang met fysieke testen

Waar is Mbokani?

De kern van Antwerp was nog niet voltallig. Zo zou onder meer topschutter Diemerci Mbokani afwezig zijn geweest. De Congolees beschikt over een aflopend contract in Antwerpen en bekijkt nog al zijn opties voor volgend seizoen.

Nieuwe coach Ivan Leko was wel van de partij. De Kroaat nam in het tussenseizoen het roer als T1 bij de Great Old over van de Roemeen Laszlo Bölöni.