Antwerp Giants dienen ook een aanvraag in voor de EuroCup

Wie niet thuis is in het Europese (club)basketbal, kan maar beter met een frisse geest de wandeling door het doolhof aansnijden.

Er zijn 4 Europese competities: de sterke EuroLeague en de EuroCup, allebei georganiseerd door EuroLeague, en de CL en de Europe Cup, twee bekercampagnes van de FIBA.

De ploeg van coach Christophe Beghin is op dit moment al zeker van een stek in de groepsfase van de Europe Cup (FIBA), maar Telenet Giants Antwerp vroeg ook een wildcard aan bij de Champions League (FIBA).

"Omdat we in maart bij het stopzetten van de Belgische competitie derde stonden, komen we niet rechtstreeks in aanmerking voor een CL-ticket, maar als bekerwinnaar hebben we een aanvraag ingediend voor een CL-wildcard", leggen de Giants uit.

"Oostende en Bergen kregen een ticket aangezien zij op het moment dat de EuroMillions League definitief werd stopgezet, op de eerste en tweede stek stonden." De laatste twee seizoenen kwamen de Giants uit in de Champions League (met een bronzen medaille in 2019).

Maar de Antwerp Giants wedden op meerdere paarden. "Naast de aanvraag voor een BCL-wildcard heeft Telenet Giants Antwerp nu ook een applicatie ingediend voor de EuroCup (Euroleague)."

"In de loop van deze maand krijgt Telenet Giants Antwerp informatie van CL en EuroCup en weten we of we al dan niet worden toegelaten in één van deze twee Europese competities."

"Onze Giants spelen volgend seizoen 2020-2021 sowieso Europees, dat is een feit. Nog even afwachten in welke competitie (Europe Cup (FIBA)/Champions League (FIBA)/EuroCup (Euroleague))."