5 acrogymnasten zetten een punt achter hun succesvolle topsportcarrière

Charlotte Van Royen (Sportac Deinze), Talia De Troyer (Sportac Deinze) en Britt Vanderdonckt (Wild Gym) vormden sinds 2018 een team met drie aan de Gentse topsportschool.

Tijdens de European Games, in juni 2019, wierpen ze hoge ogen in Wit-Rusland, met goud op de tempo- en combined-oefening en zilver op het balans-onderdeel. Later dat jaar waren ze goed voor drie keer goud op het Europees kampioenschap in Holon in Israël.

Van Royen traint momenteel opnieuw mee in de club. Vanderdonckt trekt de zaal in als trainster en De Troyer focust zich op haar werk.

Ook Hannes Garré (Sportac Deinze) en Jonas Anthoon (TK Werchter) besloten de turnzaal als gymnast vaarwel te zeggen. Sinds 2017 vormden zij met Noam Patel (STB Gymnastics Berchem) en Bram Geussens (Sportiva Sint-Gillis-Waas) een team met vier. In 2018 nam Robin Casse (VGL Niel) de plaats van Bram Geussens in en ze kroonden zich op het afgelopen EK tot vice-Europees kampioen op de balans-oefening. Met hun combined-oefening waren ze nog goed voor brons. Het duo gaat verder als trainer.

"Beide formaties werkten naar het WK toe dat in mei op de planning stond", vertelt headcoach Sergey Tretjakov. "Hierna zouden we bekijken hoe de toekomstplannen eruit zouden zien. Aangezien er door het coronavirus geen competities meer op het programma staan in 2020, werd nu reeds de beslissing genomen om te stoppen met topsport."

"Talia, Britt, Jonas en Hannes combineren de trainingen aan de topsportschool met hogere studies of zijn reeds aan het werk, dat is geen makkelijke combinatie."

Noam Patel en Robin Casse blijven inmiddels verder trainen aan de Gentse topsportschool. "Naarmate de situatie rond het coronavirus gunstig evolueert zullen de jongens trachten verder te gaan als een paar", aldus Tretjakov.

Begin maart besliste Yana Vanstavel reeds een punt te zetten achter haar topsportcarrière. De voormalige topsportgymnaste Kim Bergmans voegt zich bij Lise De Meyst (Ambitious Pro Gymnastics) en Bo Hollebosch (Sportiva Sint-Gillis-Waas) in een nieuw team met drie.