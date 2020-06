Zwemsector blijft ijveren voor snellere opening zwembaden: "Is perfect mogelijk"

"Daarom hebben we een constructief plan uitgewerkt om snel weer te kunnen zwemmen. Er zijn geen argumenten om dat niet te doen en de motivatie om het te doen lukken is heel groot."

"Na de laatste Veiligheidsraad zijn we gaan kijken naar de oorzaken waarom de zwembaden niet zouden mogen openen. De conclusie is dat er geen objectieve reden is om de zwembaden niet te openen. Dat wordt ondersteund door de wetenschap, het buitenland en onze eigen expertise", klinkt het.

"We willen vanaf 15 juni op een gecontroleerde manier weer beginnen. Dat wil zeggen: beperkt in tijd en groep, voor georganiseerde clubs en organisaties die aangesloten zijn bij de federaties en zonder gebruik te maken van de kleedkamers."

"Bij een zwemclub kun je heel makkelijk communiceren dat iedereen in zwemkledij naar het zwembad moet komen. Die mensen zijn dat gewoon van bij wedstrijden."

"Wij zijn ervan overtuigd dat die een goeie aanpak is richting een volledige heropening op 1 juli. Dit is een trapsgewijze en veilige opstart en we hopen hiermee ondersteuning te bieden aan de politiek. Veilig zwemmen is hier perfect mogelijk, net zoals in het buitenland."