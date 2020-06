Vandenbempt: "Ga terug naar voorstel met 18 en problemen vallen weg"

Die clubs stellen ook vast dat de grote clubs op termijn naar 14 clubs in 1A willen en ze realiseren zich dat zij wel eens uit de boot kunnen vallen. Daarom is er ook grote sympathie bij die clubs voor de demarche van Cercle Brugge.

Die clubs zijn pas later gaan beseffen wat ze die dag hebben goedgekeurd. Nu realiseren enkelen zich dat dit toch niet kan. Bijvoorbeeld dat de helft van de clubs maar 30 matchen speelt en dus snel klaar is. En dat in een postcoronaseizoen, waarbij alle inkomsten welkom zijn.

Die formule is enkele clubs in de strot geramd. Het liet zich dan ook raden dat een aantal onder hen andere wegen zou bewandelen om toch hun gelijk te krijgen.

Wat de voorbije weken gebeurd is, met juridische procedures allerhande, was redelijk voorspelbaar. Ze hebben op de Algemene Vergadering van 15 mei immers niet gekozen voor de formule met 18 clubs - waar ongeveer iedereen zich in kon vinden - maar wel een met 16.

Waasland-Beveren heeft de sleutel in handen

Neutrale juristen die het dossier volgen, geven Waasland-Beveren in beide dossiers een grote kans op slagen. Als dat zo is, kunnen we weer van voor af aan beginnen. Ze kunnen dan het originele voorstel opnieuw laten stemmen, maar de kans dat dat goedgekeurd wordt nu de kleine clubs doordrongen zijn van de consequenties is klein.

Waasland-Beveren heeft nu de sleutel in handen. Zij hebben 2 procedures lopen, eentje bij het BAS over de nietigheid van de vergadering van 15 mei en eentje bij de Belgische Mededingingsautoriteit.

In principe zou er een 2/3 meerderheid zijn als alle kleine clubs zich bij hun mening houden, maar dat valt nog af te wachten. Het zou ook de oplossing zijn voor heel wat problemen, want dan zullen heel wat procedures stilvallen.

Grijp terug naar het voorstel met 18

Want ik blijf zeggen dat dat de beste oplossing, een competitie met 18 voor 2 à 3 jaar, eventueel met verkorte play-offs. Maar als er een consensus komt, dan wel eentje waarbij Club toch zijn titel behoudt, want er zijn nog altijd een paar clubs die stiekem hopen op een annulering van de competitie, waarbij Club zijn titel verliest.

Het is best mogelijk dat de competitie straks al van start is gegaan en er op een bepaald moment toch nog een club wordt toegevoegd. Dat is ooit met Namen gebeurd in de lagere afdelingen. Om dit te voorkomen zouden ze de beslissing van 15 mei kunnen herzien en teruggrijpen naar het voorstel met 18.

Besmeurd imago voor de Pro League

Voor de gewone voetballiefhebber is dit allemaal nog moeilijk om te volgen. We dachten dat er op 15 mei al duidelijkheid zou zijn, maar nu is er opnieuw onzekerheid, minstens tot komende vrijdag. De voetballiefhebber moet maar wat wachten tot er een oplossing is, die hij of zij hopelijk zal begrijpen.

De Pro League maakt in ieder geval een slechte beurt. Niet omdat er initieel beslist is om de competitie stop te zetten. Met de kennis van nu zou je zeggen: we hadden die 30e speeldag en die terugmatch tussen OHL en Beerschot ergens in juni of juli kunnen spelen en dan waren heel wat problemen van de baan. Het is niet fair te zeggen dat die beslissing te snel genomen is, want dat was toen op advies van de virologen en die luiden intussen toch ook een andere klok.

Maar in de weken na die beslissing heeft de Pro League wél een slechte beurt gemaakt, in eerste instantie door de beslissing te lang te laten aanslepen en nadien door de onfrisse manier waarop het voorstel de clubs door de strot werd geramd, waarbij ook nog enkele procedures met de voeten werden getreden. Daarmee is een stroom aan juridische procedures in gang gezet.

De Belgische voetbalwereld heeft al geen goed imago, niet in de financiële wereld en niet in de politiek, maar de voorbije 5-6 weken hebben zeker niet bijgedragen tot een positief imago.

Net nu ze moeten onderhandelen over de sociale voordelen voor het voetbal. Als je met een besmeurd imago aan tafel moet gaan zitten, dan helpt dat je zaak niet vooruit.

Peter Vandenbempt