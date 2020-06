Tom Dumoulin: "Voel me weer de Dumoulin van 2 jaar geleden"

De nuchtere Tom Dumoulin had er aanvankelijk geen goed oog in toen de nieuwe wielerkalender werd gepresenteerd. "In maart en april was ik inderdaad nog sceptisch", zegt hij op de website van zijn ploeg Jumbo-Visma.

"Maar nu is de situatie met de dag beter. Het ziet er dus goed uit dat het seizoen in augustus zal starten. Concreet betekent dit dat we ons weer volledig richten op de wedstrijden, in mijn geval de Tour de France."

Dumoulin zal zich voor de Tourstart eind augustus klaarstomen met enkele wedstrijden in Frankrijk. "Daarna rijd ik wellicht de klassiekers en het WK, waar ik ook hoop te schitteren."